Среда обитания
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14:32, 25 января 2024Среда обитания

В российском городе прорыв полувековой трубы привел к трещинам на стенах дома

В Новосибирске лопнувшая полувековая труба привела к затоплению подвалов домов

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

В Новосибирске прорвало полувековую трубу, в результате чего четыре дома серьезно пострадали. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент на улице Невельского произошел еще в середине декабря, однако был предан огласке лишь сейчас. В материалах администрации Новосибирска по теплоснабжению указано, что возле дома по адресу улица Невельского, 65 лопнула труба 1973 года. Полившийся из нее кипяток затопил подвалы расположенных рядом домов, а подъезды покрылись наледью и трещинами — влага разъела их стены. Воду из подвалов откачивали на протяжении трех суток.

Во время четырехдневного ремонта жильцы трех пострадавших домов периодически лишались света и тепла, а жителям Невельского пришлось провести все это время без электричества и отопления. В январе на управляющую компанию завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Журналисты Mash также обнаружили, что, помимо 51-летней трубы, тепло новосибирцам дают котлы и турбины 1940-х годов. После техосмотра срок их годности продлевался несколько раз, хотя специалисты предупреждают, что они давно требуют замены и ждать надежности от них не стоит.

Ранее в январе стало известно, что в Новосибирске из-за ряда коммунальных аварий ввели режим ЧС.

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      Полина Кислицына
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