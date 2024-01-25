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00:49, 25 января 2024Мир

Израиль назвал Иран законной целью для ракетных ударов

Министр экономики Израиля Баркат назвал Иран законной целью для ракетных ударов
Нир Баркат

Нир Баркат. Фото: Nir Elias / Reuters

Глава Министерства экономики Израиля Нир Баркат в беседе с газетой Telegraph назвал Иран законной целью для ракетных ударов.

По его мнению, необходимо объяснить Ирану, что он не уйдет от ответственности за использование «марионеток» против Израиля. «Я рекомендую использовать стратегию президента [США Джона] Кеннеди в кубинском ракетном кризисе. Тогда он фактически сказал, что за ракету с Кубы последует ответная ракета в сторону Москвы», — сказал министр.

Баркат добавил, что палестинцам с Западного берега реки Иордан никогда не позволят снова работать в Израиле. По его словам, на их место придет более чем четверть миллиона иностранных специалистов.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал исламские страны разорвать связи с Израилем. Он выступил с заявлением в ходе мероприятия, посвященного жертвам израильской операции в секторе Газа. По его мнению, вопрос о прекращении огня «находится в руках сионистов».

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      Марина Совина
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