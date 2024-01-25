Крупнейшая экономика Европы столкнулась с глубоким спадом

Ifo: экономика Германии застряла в рецессии на фоне ухудшения делового климата

Экономика Германии, считающаяся крупнейшей в еврозоне, застряла в рецессии, глубокий спад в производственном и других ключевых секторах может сохраниться в среднесрочной перспективе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление аналитиков мюнхенского Института экономических исследований Ifo.

Индекс делового климата Ifo подсчитывается на основе опроса представителей около 9 тысяч немецких предприятий Германии и является важнейшим индикаторов настроений местного бизнеса.

В организации подчеркнули, что в начале 2024 года ожидания по поводу дальнейших перспектив экономики ФРГ ухудшились еще в большей степени, чем в конце 2023-го. Если в декабре индекс делового климата в стране оценивался в 86,3 пункта, то с начала января он опустился до 85,2 пункта.

Аналитики ожидали, что индекс поднимется до отметки в 86,6 пункта, однако нынешние показатели важнейшего для экономики Германии индикатора говорят об обратном. Ухудшение настроений бизнеса свидетельствуют о том, что экономика ФРГ переживает глубокий спад, пришли к выводу в Ifo.

Ранее руководитель отдела макроэкономических исследований крупнейшей банковской группы Нидерландов ING Карстен Бжески допустил, что в 2024 году экономика Германии продолжит оставаться в рецессии. При этом эксперт допустил, что спад может оказаться незначительным.

В качестве главных трудностей, с которыми экономика ФРГ продолжит сталкиваться в этом году, он назвал нарушение глобальных цепочек поставок, рост цен на энергоносители, высокие темпы инфляции и падение спроса со стороны одного из главных торговых партнеров страны — Китая.