Литва предсказала Украине еще больше сложностей в 2024 году
Киев в 2024 году могут ждать трудные сценарии, если Западу не удастся согласовать поставки новых пакетов вооружения. Еще больше сложностей Украине предсказал глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в пресс-релизе по случаю визита в Киев, сообщение доступно на официальном сайте ведомства.
«Многие эксперты признают, и мы в Литве говорим об этом, что 2024 [год] может и будет чрезвычайно важным для хода войны на Украине. Есть сценарии, если предположения верны, что Украина получит более сильную поддержку Запада, тогда ее позиции в войне укрепятся, но есть и более сложные сценарии», — заявил руководитель дипломатического ведомства.
В пресс-релизе отмечается, что министр примет участие в подписании «Меморандума о взаимопонимании», направленного на строительство новых убежищ в украинских школах.
25 января Ландсбергис прибыл в Киев. В числе первых встреч глава литовского МИД пообщался с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым.