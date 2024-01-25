Литва предсказала Украине еще больше сложностей в 2024 году

Глава МИД Литвы Ландсбергис: Украину могут ждать трудные сценарии в 2024 году

Киев в 2024 году могут ждать трудные сценарии, если Западу не удастся согласовать поставки новых пакетов вооружения. Еще больше сложностей Украине предсказал глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в пресс-релизе по случаю визита в Киев, сообщение доступно на официальном сайте ведомства.

«Многие эксперты признают, и мы в Литве говорим об этом, что 2024 [год] может и будет чрезвычайно важным для хода войны на Украине. Есть сценарии, если предположения верны, что Украина получит более сильную поддержку Запада, тогда ее позиции в войне укрепятся, но есть и более сложные сценарии», — заявил руководитель дипломатического ведомства.

В пресс-релизе отмечается, что министр примет участие в подписании «Меморандума о взаимопонимании», направленного на строительство новых убежищ в украинских школах.

25 января Ландсбергис прибыл в Киев. В числе первых встреч глава литовского МИД пообщался с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым.