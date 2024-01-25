На Украину прибыл глава МИД Литвы

Глава МИД Литвы Ландсбергис сообщил о прибытии на Украину

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис прибыл на Украину. Об этом глава литовского внешнеполитического ведомства заявил на своей странице в соцсети Х.

Как пишет издание «Общественное», в Киеве глава МИД прибалтийской республики планирует встретиться с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым. Кроме того, Ландсбергис также примет участие в подписании меморандума о сотрудничестве в строительстве укрытий в украинских школах, финансируемых Евросоюзом.

Ранее спикер сейма (парламента) Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что считает приемлемой инициативу министра экономики и инвестиций страны Аушрины Армонайте, которая предложила занять денег на финансирование оборонных расходов у населения.