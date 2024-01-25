В Германии назвали число подозреваемых в наемничестве в зоне СВО немцев

В ФРГ заявили о 24 немцах, подозреваемых в участии в боевых действиях на Украине

Статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн заявила, что правительству страны известно о 24 случаях, когда лица с немецким гражданством предположительно отправились в зону специальной военной операции (СВО) для участия в боевых действиях. Число подозреваемых в наемничестве немцев Бауманн назвала в своем ответе на парламентский запрос депутата бундестага Гетца Фремминга. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим документом, опубликованном немецким парламентом.

Ранее Фремминг обратился к правительству с вопросом о количестве наемников на Украине с немецким гражданством. «Насколько известно федеральному правительству, сколько немцев были или являются добровольцами (наемниками) на службе у украинских военных и сколько находятся на службе у российских военных (...) с 24 февраля 2022 года по конец 2023 года?» — говорилось в его запросе.

В ответ на это Бауманн заявила, что федеральное правительство ФРГ «не располагает информацией об общем количестве всех лиц, указанных в рассматриваемом вопросе». Статс-секретарь, однако, раскрыла информацию о немецких гражданах, в отношении которых есть подозрения в наемничестве на Украине.

«По состоянию на 31 декабря 2023 года стало известно о 24 случаях выезда лиц с немецким гражданством, подозреваемых в том, что они выехали с целью присоединения к одной из двух воюющих сторон», — отмечалось в ответе Бауманн.

24 января сообщалось, что Госдума РФ приняла обращение к Национальному собранию Франции из-за участия наемников из этой страны в военных преступлениях, совершаемых украинскими войсками. Соответствующий проект обращения был внесен в нижнюю палату российского парламента 22 января.

В документе указано, что данные о потерях в рядах французских наемников свидетельствуют о вовлеченности граждан страны в конфликт на Украине. В связи с этим в Госдуме призвали коллег из Нацсобрания ответить на вопрос, на чьей стороне они находятся.