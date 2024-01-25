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20:54, 25 января 2024Ценности

Миллионерша продала свое поношенное нижнее белье в сети

Фото: Brett Cove / Globallookpress.com

Британская миллионерша, телеведущая и блогерша Оливия Эттвуд продала свое поношенное нижнее белье в сети. Соответствующий материал публикует The Sun.

Отмечается, что 32-летняя экс-звезда реалити-шоу Love Island («Остров любви») разместила соответствующее объявление на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), посвященной ее гардеробу. Так, она выложила снимки (в настоящее время удалены) черного комплекта бренда Balenciaga стоимостью 110 фунтов стерлингов (примерно 12 400 рублей), который состоял из трусов с завышенной талией и бюстгальтера с треугольными чашками. При этом знаменитость указала, что носила только бра.

Кроме того, инфлюэнсерша за 700 фунтов стерлингов (79 тысяч рублей) продала черное макси-платье своей матери, которое та надевала на свадьбу дочери.

Известно, что состояние звезды оценивается в 1,2 миллиона фунтов стерлингов (примерно 135 миллионов рублей).

Ранее в январе Оливия Эттвуд появилась на публике в откровенном наряде и попала в объектив папарацци. Так, она прошлась по улицам города в прозрачном корсете черного цвета. На размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера.

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      Карина Черных
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