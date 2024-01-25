Модель Victoria's Secret снялась в бикини для календаря

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол снялась в купальнике для календаря косметического бренда Rhode коллеги Хейли Бибер. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) марки.

Манекенщица, известная сотрудничеством с компанией Victoria's Secret, удостоилась звания «Мисс Октябрь», презентовав очищающее средство с ананасом Rhode. При этом она позировала на пляже в черном бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и завязками на шее и V-образных стрингов.

Также знаменитость примерила свободный сетчатый топ и надела на голову ободок с украшением в форме кошачьих ушей. Кроме того, героиня съемки распустила волосы и нанесла на губы коричневый блеск.

Ранее в январе американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала фанатам откровенные фото с отдыха. Она позировала на пляже, сидя в шезлонге в миниатюрном бикини с цветочным принтом.