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18:05, 25 января 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о присоединении Швеции и Великобритании к коалиции по дронам

МО Украины: Швеция и Великобритания вошли в коалицию по дронам для Киева
СюжетМинобороны:

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Швеция и Великобритания присоединились к коалиции по обеспечению Киева дронами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны (МО) Украины в Telegram-канале.

«Швеция и Великобритания сообщили, что вошли в недавно созданную коалицию дронов», — сказано в публикации. Минобороны напоминает, что коалицию создали Украина и Латвия. Уточняется, что теперь ее членами стали четыре страны.

На момент написания заметки сообщение ведомства о присоединении в соцсети уже удалено.

Ранее глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что Рига работает над созданием коалиции из почти 20 стран для вооружения Украины дронами. Он добавил, что планируется передать Киеву тысячи новых беспилотников. По его оценке, создание коалиции находится на стадии, когда в ней числятся почти 20 партнеров.

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      Кристина Есикова
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