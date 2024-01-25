На Украине заявили о подготовке к визиту премьер-министра Венгрии

Вице-премьер Стефанишина: Украина готовится к визиту премьера Венгрии Орбана

Киев готовится к предстоящему визиту венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, передает Reuters.

Как отмечает агентство, это будет первый визит на Украину политика, которого многие считают наиболее симпатизирующим Москве из всех лидеров стран НАТО, после начала боевых действий.

Ранее в январе о планах провести встречу с министром иностранных дел Украины заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Главы дипведомств встретятся в Ужгороде 29 января.

Сийярто также рассказал, что после объявления о предстоящем визите в Ужгород получил письмо с угрозами, однако все равно намерен отправиться на Украину.