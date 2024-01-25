На Урале кондуктор вышвырнула пьяную женщину из автобуса и попала на видео

В Свердловской области кондуктор вышвырнула пьяную женщину из автобуса

В Свердловской области кондуктор вышвырнула из автобуса женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующее видео опубликовал e1.ru.

Инцидент произошел в селе Косой Брод в Полевском городском округе Свердловской области. На кадрах видно, как кондуктор пытается вытащить из автобуса женщину, которая не держится на ногах. В какой-то момент пассажирка падает рядом с транспортным средством.

«Быстро встала! Встала, говорю, на ноги и выходим! Ты что меня заводишь? Фу, нажралась!» — выкрикивала при этом кондуктор.

В свою очередь представитель компании-перевозчика Сергей Вотинцев пояснил, что эта женщина регулярно ездит на этом маршруте, причем часто в таком состоянии. По его словам, она всю поездку материла кондуктора. На конечной остановке ее долго упрашивали выйти.

«В итоге кондуктор пыталась ее вытащить, но сил не хватило, не удержала, кондуктор сама женщина, она не смогла поднять пассажирку. Она сказала, что не стала вызывать полицию, потому что они бы долго ехали, возможно, несколько часов, а люди на остановках ждут, дети, на улице зима», — добавил Вотинцев.

Он подчеркнул, что кондуктор уже принесла извинения.

Ранее жительница Новосибирска обвинила кондуктора автобуса в нападении. По ее словам, она пыталась оплатить проезд банковской картой, но та не сработала, наличных денег у нее не оказалось, из-за чего кондуктор начала на нее кричать. Женщина заверила, что выйдет на следующей остановке, а затем получила толчок в спину.