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10:00, 25 января 2024Экономика

Названы неожиданные плательщики налога на сверхприбыль в России

«Известия»: сумма выплаченного windfall tax в январе вырастет незначительно

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Налог на сверхприбыль в России придется выплатить даже компаниям-банкротам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на разъяснение Минфина.

В ведомстве отметили, что с учетом взимания сбора лишь с крупных компаний и критериев его назначения неплатежеспособность таких организаций представить трудно. Речь может идти об экономическом обосновании статуса банкрота. Узнавать о конкретных подобных случаях там порекомендовали в ФНС.

Озвученная позиция Минфина соответствует логике действующего законодательства, признали в экспертном центре «Деловой России» по налоговой и бюджетной политике. Говоря о том, какие компании-потенциальные плательщики налога неожиданно могли бы оказаться банкротами, специалисты называют сферы транспорта, торговли и недвижимости.

Срок оплаты так называемого windfall tax истекает 28 января. Ставка по нему составляет 10 процентов от суммы превышения прибыли в этот период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Уменьшить ее вдвое можно было, перечислив платеж до 30 ноября. В конце декабря российский министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в рамках выплаты налога в федеральный бюджет уже поступило 315 миллиардов рублей при ожидавшихся 300 миллиардах.

По мнению доцента кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрия Осянина, в январе поступления по windfall tax могут составить еще примерно 20–30 миллиардов рублей, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова оценила их в еще меньшую сумму в 3–10 миллиардов. Она объяснила такие выплаты на финишной прямой тем, что «кто-то резервировал свободные средства для будущих инвестпроектов или выплаты дивидендов, у кого-то деньги находились на счетах под проценты».

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      Дмитрий Воронин
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