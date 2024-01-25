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11:23, 25 января 2024Экономика

В России договорились о заморозке цен на один вид товаров

Правительство России договорилось с производителями о заморозке цен на картон

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Правительство договорилось о заморозке цен с производителями картона для упаковки. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

По итогам совещания в Минпромторге ключевые производители картона согласились не повышать цены на этот вид упаковки на протяжении трех-шести месяцев. Добиться этого, по словам директора по продажам Архангельского ЦБК Алексея Дьяченко, помогла стабилизация отрасли и общее понимание происходящего.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против АО «Архангельский ЦБК» из-за увеличения цен на бумагу и картон более чем на 40 процентов. В ведомстве заявили, что из-за повышения стоимости продукции дорожает ряд товаров, использующих картон в упаковке, — от лекарств до бытовой химии. Регулятор подчеркнул, что установленные с предприятием цены превысили сумму необходимых расходов и прибыли. Компании также пригрозили оборотным штрафом до 15 процентов от выручки.

В АЦБК заявили, что рост цен носит восстановительный характер после двукратного падения в начале 2022 года, и добавили, что по-разному с ФАС смотрят на оценку рынка тарного картона.

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По словам президента «Союзнапитков» Максима Новикова, заморозка цен на определенный период поможет производителям сдерживать и отпускную стоимость напитков. «Главное, чтобы после окончания сроков действия договоренностей цены на упаковку кратно не возросли», — добавил зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

Цены на картон в России начали резко расти в октябре 2023 года. За неделю стоимость основных марок выросла на 8,5-14,8 процента, и подорожание продолжилось. Причиной такой динамики назвали курсовые пошлины для ряда отраслей экономики. У лесопромышленников дополнительные сборы затронули целлюлозно-бумажный сегмент, для которого тарный картон — основная экспортная продукция. По словам экспертов, производителям пришлось поднять цены на внутреннем рынке для компенсации потерь от экспорта.

Одним из факторов снижения стоимости упаковки назвали запуск крупного целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске. Как отметил управляющий партнер Центра системных решений Денис Кондратьев, из-за курсовых пошлин планы по экспорту в Китай придется пересматривать, а значит, значительная часть продукции предприятия останется в России, что приведет к резкому падению цен из-за перепроизводства.

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      Вячеслав Агапов
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