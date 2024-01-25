Невеста изменила жениху в день свадьбы с его родственником

Невеста решила заставить подруг оплатить расходы на свадьбу, после того как церемония отменилась из-за ее измены. Об этом рассказала пользовательница форума Reddit.

Подруга автора поста, 29-летняя Дана, в январе должна была выйти замуж за 32-летнего Джоша. Девушка начала вести себя странно уже при подготовке к торжеству. По словам девушки, она заставила всех подружек невесты пойти на примерку платьев, а затем принуждала каждую заплатить за понравившуюся ей модель платья по две тысячи долларов. Она также запретила жениху приглашать на свадьбу любых незамужних женщин кроме членов семьи. Дана пыталась убедить подружек отменить свои планы ради девичника на курорте.

Однако день свадьбы выдался еще более драматичным, чем все капризы невесты, предшествовавшие ему. Дана все утро была не в настроении и кричала на подруг и организаторов. Ее с трудом удалось успокоить, и за полчаса до церемонии невеста попросила оставить ее в одиночестве, чтобы справиться с эмоциями. Автор поста ждала начала свадьбы в часовне, когда к ней внезапно подошла другая подружка невесты и сообщила, что свадьба отменена. Оказалось, что Джош застал Дану за сексом со своим дядей.

Семья жениха сочла, что штрафы за отмену свадьбы и все расходы должны лечь на невесту, потому что отмена произошла по ее вине. Во время скандала отец Даны сообщил, что не станет помогать ей деньгами.

Автор поста уехала с несостоявшегося торжества и пообещала себе, что больше не будет общаться с Даной. Однако вскоре бывшая невеста позвонила ей, чтобы потребовать пять тысяч долларов для оплаты отмененной свадьбы. По ее мнению, помощь с оплатой счета была долгом подруг по отношению к ней. Девушка отказала ей и попросила больше никогда не звонить.

Ранее в Индии родственники невесты узнали о ее тайной свадьбе и подрались с родственниками жениха. Родители невесты обнаружили, что она вышла замуж, когда свадебная церемония уже закончилась.