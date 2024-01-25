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07:44, 25 января 2024Россия

Огромный червь поселился во лбу россиянина после укуса комара

В Саратове мужчине удалили 12-сантиметровый червь из лба после укуса комара

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Саратове у мужчины во лбу вырос огромный червь после укуса комара. Об этом сообщила Саратовская городская клиническая больница №9 на своей странице во «ВКонтакте».

Мужчину госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии после того, как у него появилась припухлость правого века и в области вблизи корня носа. Так как назначенные антибиотики не помогли, врачи решили сделать ему узи, где обнаружили признаки паразитарного поражения.

Мужчине провели операцию, в ходе которого достали из лба пациента живого 12-сантиметрового червя белого цвета. Его переносчиками, как правило, являются комары. Обнаружить такого червя можно через три-шесть месяцев после укуса насекомого.

Похожий случай произошел в Новороссийске летом 2023 года. После укуса комара в его голове нашли тонкого белого червя длиной около 15 сантиметров. Ему поставили диагноз «дирофиляриоз», разносчиками которого являются комары.

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      Анастасия Шейкина
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