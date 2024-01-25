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13:18, 25 января 2024Россия

Отпуск российских чиновников сравнили с дезертирством

Саратовский губернатор Бусаргин сравнил отпуск чиновников с дезертирством
Роман Бусаргин

Роман Бусаргин. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сравнил отпуск чиновников с дезертирством. Его комментарий по ситуации приводит агентство «Взгляд-Инфо».

По его мнению, в сложное для России время не стоит позволять себе отдыхать.

«Про отпуск на сегодняшний день нужно забыть. В правительстве это уже все поняли. Напоминаю всем главам муниципалитетов: перед тем как писать заявление на отпуск, хорошо подумайте, той ли дорогой вы идете. В сегодняшней ситуации отпуск равносилен дезертирству», — пояснил Бусаргин.

Свое пожелание губернатор решил распространить на своих вице-премьеров, министров регионального правительства и глав Саратова и районов области.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у парламентариев нет отпусков. Он также отметил высокую работоспособность некоторых коллег, которые работают «без выходных и праздников».

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      Анна Щербакова
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