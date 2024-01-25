Песков призвал добиться расследования совершаемых с 2014 года преступлений Киева

Песков: надо добиваться расследования всех преступлений Киева с 2014 года

Необходимо добиваться международного расследования всех преступлений Киева, которые совершаются с 2014 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Надо добиваться международного расследования над всеми преступлениями, которые с 2014 года совершает киевский режим, вот чего надо добиваться», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Россия добиваться международного расследования катастрофы Ил-76.

Представитель Кремля пояснил, что киевские власти начали стрелять из танков в своих граждан еще в 2014 году и продолжают это делать.

О крушении самолета стало известно 24 января. Инцидент подтвердило Минобороны России. По данным ведомства, на борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также три сопровождающих. Их перевозили для обмена.

Позже оборонное ведомство заявило, что самолет сбили из ЗРК, который находился в Харьковской области. При этом в ведомстве не уточнили, какой именно это был комплекс.

Ранее в Государственную Думу внесен проект постановления об обращении обеих палат парламента к Организации Объединенных Наций (ООН) из-за преступных действий киевского режима. В проекте постановления содержится призыв к ООН и парламентам других стран дать оценку действиям Украины в отношении детей, а также присоединиться к расследованию преступлений Киева в данной области.