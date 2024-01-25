Премьер Эстонии пропустит годовщину республики из-за обиды на президента страны

Премьер Эстонии Каллас пропустит прием президента страны Кариса из-за обиды

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пропустит торжественный прием президента республики Алара Кариса по случаю 106-й годовщины страны из-за обиды депутатов парламента. Карис пригласил на праздник только руководителей законодательной палаты, а не всех народных представителей, пишет «Интерфакс».

«Исходя из государственного строя парламент выбирает как премьер-министра, так и президента, и нравится это парламентариям или нет, к делу это не относится (…) Я из солидарности на президентский прием не пойду», — заявила премьер во время пресс-конференции.

Прием по случаю Дня независимости Эстонии пройдет 24 февраля, в предыдущие года на него приглашали всех членов Рийгикогу, парламента республики.

Ранее стало известно, что власти Эстонии позволят собственникам земель, по которым будет проходить балтийская линия обороны, использовать военные бункеры на границе с Россией в хозяйственных целях, в том числе хранить там картошку.