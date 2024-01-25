Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:39, 25 января 2024Бывший СССР

Премьер Эстонии пропустит годовщину республики из-за обиды на президента страны

Премьер Эстонии Каллас пропустит прием президента страны Кариса из-за обиды

Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пропустит торжественный прием президента республики Алара Кариса по случаю 106-й годовщины страны из-за обиды депутатов парламента. Карис пригласил на праздник только руководителей законодательной палаты, а не всех народных представителей, пишет «Интерфакс».

«Исходя из государственного строя парламент выбирает как премьер-министра, так и президента, и нравится это парламентариям или нет, к делу это не относится (…) Я из солидарности на президентский прием не пойду», — заявила премьер во время пресс-конференции.

Прием по случаю Дня независимости Эстонии пройдет 24 февраля, в предыдущие года на него приглашали всех членов Рийгикогу, парламента республики.

Ранее стало известно, что власти Эстонии позволят собственникам земель, по которым будет проходить балтийская линия обороны, использовать военные бункеры на границе с Россией в хозяйственных целях, в том числе хранить там картошку.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На месте крушения Ил-76 нашли фрагменты ракеты. Что известно спустя сутки после атаки на российский самолет?

      Эшли Грэм раскритиковала дизайнеров за отказ шить одежду больших размеров

      Залужный пригласил главу Генштаба Польши совместно поработать

      ФСБ и ФНС провели обыски у донецкого производителя сигарет

      В Казахстане решили наказать сеявших панику во время землетрясения

      Экономика США выросла

      Супруга военкора Татарского оценила приговор террористке Треповой

      Украина приготовилась перейти на собственный газ

      Министр обороны Германии заявил о тупиковой ситуации на Украине

      Россиянам рассказали о способе сэкономить при покупке жилья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше