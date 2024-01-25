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14:01, 25 января 2024Бывший СССР

В военных бункерах Эстонии на границе с Россией будут хранить картошку

Минобороны Эстонии: собственникам позволят хранить картошку в военных бункерах

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти Эстонии позволят собственникам земель, по которым будет проходить балтийская линия обороны, использовать военные бункеры на границе с Россией в хозяйственных целях, в том числе хранить картошку. Об этом рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью для Postimees.

«Значит, если у них есть желание хранить там картофель — пожалуйста! Можно хранить. Мы даже будем платить что-то им за то, что у нас есть там помещение. Но если в случае кризиса у нас возникнет нужда воспользоваться им [бункером], мы должны иметь возможность им воспользоваться», — заявил глава Минобороны.

19 января, в рамках соглашений с Латвией и Литвой, Эстония выделила 60 миллионов евро на строительство 60 бункеров на юге страны вдоль границы с Россией.

В ходе интервью Певкур также подтвердил, что бункеры строятся с расчетом, чтобы выиграть несколько дней до прихода союзных сил НАТО. По его словам, опорные пункты позволят начать защищать республику «с первого метра эстонской земли».

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      Глеб Палехов
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