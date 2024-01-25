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10:56, 25 января 2024Бывший СССР

В Эстонии словами «продержаться два дня» объяснили цель балтийской линии обороны

Глава Минобороны Эстонии Певкур заявил, что цель бункеров — продержаться 2 дня
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Цель линии обороны, в частности эстонских бункеров, которую прибалтийские страны построят на границе с Россией и Белоруссией, — продержаться два-три дня до прихода союзников по НАТО. Об этом в ответ на вопрос журналиста Postimees сообщил глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур.

В ходе интервью ведущая попросила чиновника объяснить — действительно ли бункеры на юге страны строят с расчетом, чтобы выиграть несколько дней до прихода союзных сил НАТО. Глава Минобороны подтвердил эту информацию: «Это одна из многих мер. (...) И, конечно, мы должны быть готовы к разным сценариям. Но все равно, то, в чем мы нуждаемся, это то, что придут союзники. Мы должны быть готовы [продержаться] до этого времени, — когда придут большие силы».

Он добавил, что бункеры позволят начать защищать республику «с первого метра эстонской земли».

19 января Латвия, Литва и Эстония договорились о создании прибалтийской линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. В рамках соглашений Эстония выделила 60 миллионов евро на строительство 60 бункеров на юге страны.

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      Глеб Палехов
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