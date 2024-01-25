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15:44, 25 января 2024Мир

Пресс-секретарь ОБСЕ выразил соболезнования в связи с крушением Ил-76

Пресс-секретарь ОБСЕ Дадж выразил соболезнования в связи с крушением Ил-76

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Пресс-секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дэвид Дадж выразил соболезнования в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«ОБСЕ может только еще больше осудить насилие и повторить, что защита жизни имеет первостепенное значение. Лучший способ добиться этого — прекращение Россией войны против Украины», — отметил пресс-секретарь.

Дадж также добавил, что ОБСЕ как международная организация осуждает любые формы насилия и воспринимает каждое такое событие как трагедию.

Ранее во Франции предположили со ссылкой на военные источники, что российский Ил-76 могли сбить американским ЗРК Patriot, поставленным Вооруженным силам Украины.

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      Максим Габриелян
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