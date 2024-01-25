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11:03, 25 января 2024Культура

Раскрыт размер гонорара актера Александра Петрова

Актер Александр Петров получает от полумиллиона рублей за одну смену

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Раскрыт размер гонорара российского актера Александра Петрова. Об этом сообщает 76.ru.

По данным издания, год назад артисту платили полмиллиона рублей за смену, а сейчас он получает от 500 до 700 тысяч рублей за один съемочный день. Помимо работы в кино, Петров также состоит в труппе театра имени Ермоловой в Москве. Актер участвует в постановке под названием «Петя и волк». По словам источника, он получает до 100 тысяч рублей за выход на сцену.

Еще одним источником заработка Петрова является реклама. За последние несколько лет артист заключил рекламные контракты с крупными брендами.

Ранее стал известен размер гонорара эстрадного певца Валерия Меладзе.

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      Анастасия Астахова
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