Раскрыт размер гонорара актера Александра Петрова

Актер Александр Петров получает от полумиллиона рублей за одну смену

Раскрыт размер гонорара российского актера Александра Петрова. Об этом сообщает 76.ru.

По данным издания, год назад артисту платили полмиллиона рублей за смену, а сейчас он получает от 500 до 700 тысяч рублей за один съемочный день. Помимо работы в кино, Петров также состоит в труппе театра имени Ермоловой в Москве. Актер участвует в постановке под названием «Петя и волк». По словам источника, он получает до 100 тысяч рублей за выход на сцену.

Еще одним источником заработка Петрова является реклама. За последние несколько лет артист заключил рекламные контракты с крупными брендами.

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