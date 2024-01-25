Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:57, 25 января 2024Культура

Раскрыта реакция Мадонны на подавших на нее в суд фанатов

Мадонна будет судиться с фанатами, подавшими на нее иск из-за задержки шоу

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Раскрыта реакция американской певицы Мадонны на поклонников, которые подали на нее судебный иск из-за задержки шоу. Об этом сообщает Deadline.

Представители исполнительницы заявили, что Мадонна будет судиться с фанатами и защищать свое имя.

«Концерты в Северной Америке начались в Бруклине, как и планировалось, за исключением технической проблемы, возникшей 13 декабря во время саундчека. Эта неисправность вызвала задержку, о которой всех предупредили. Мы намерены энергично защищать это дело», — подчеркнули в команде звезды.

Ранее стало известно, что двое мужчин из Нью-Йорка, США, решили обратиться в суд из-за того, что выступление Мадонны, которое проходило в рамках гастрольного тура Celebration, началось на два часа позже запланированного времени и закончилось поздно ночью.

Недовольство фанатов артистки вызвало то, что на следующий день им нужно было рано вставать. Они указали и на то, что были вынуждены потратиться на такси, так как не смогли воспользоваться общественным транспортом. Сумма требуемой пострадавшими компенсации не уточняется.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Дарью Трепову осудили за убийство военкора Татарского. Она получила самый большой срок для женщины в истории России

      Фитнес-тренер перечислил 10 лучших упражнений для сильных рук

      Финляндия задержала 18 нарушителей на границе с Россией

      На Урале кондуктор вышвырнула пьяную женщину из автобуса и попала на видео

      Лариса Долина рассказала о самой заветной мечте

      В популярной курортной стране раскрыли истинное отношение к русским

      Рэпер 50 Cent удивил фанатов резкими изменениями во внешности

      Президента Франции Эммануэля Макрона обвинили в подыгрывании правым политикам

      Украинские военнопленные назвали атаку ВСУ на Ил-76 подлостью

      В Госдуме предложили запретить прямые эфиры поп-ММА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше