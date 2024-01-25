Раскрыта реакция Мадонны на подавших на нее в суд фанатов

Мадонна будет судиться с фанатами, подавшими на нее иск из-за задержки шоу

Раскрыта реакция американской певицы Мадонны на поклонников, которые подали на нее судебный иск из-за задержки шоу. Об этом сообщает Deadline.

Представители исполнительницы заявили, что Мадонна будет судиться с фанатами и защищать свое имя.

«Концерты в Северной Америке начались в Бруклине, как и планировалось, за исключением технической проблемы, возникшей 13 декабря во время саундчека. Эта неисправность вызвала задержку, о которой всех предупредили. Мы намерены энергично защищать это дело», — подчеркнули в команде звезды.

Ранее стало известно, что двое мужчин из Нью-Йорка, США, решили обратиться в суд из-за того, что выступление Мадонны, которое проходило в рамках гастрольного тура Celebration, началось на два часа позже запланированного времени и закончилось поздно ночью.

Недовольство фанатов артистки вызвало то, что на следующий день им нужно было рано вставать. Они указали и на то, что были вынуждены потратиться на такси, так как не смогли воспользоваться общественным транспортом. Сумма требуемой пострадавшими компенсации не уточняется.