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08:04, 25 января 2024Среда обитания

Россияне испугались потери прав на квартиры

В 2023 году россияне стали на 40,2 % чаще страховать ипотечные квартиры

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В 2023 году россияне испугались потери прав на жилье и стали чаще страховать ипотечные квартиры. Количество таких договоров выросло на 40,2 процента по сравнению с 2022 годом, выяснила группа «Ренессанс страхование» в своем исследовании. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Пик оформления полисов пришелся на декабрь — тогда число договоров оказалось на 28,5 процента выше среднемесячного количества. Активными месяцами также оказались август (плюс 19,7 процента к среднемесячному показателю) и сентябрь (плюс 18,1 процента).

«71,7 процента договоров ипотечного страхования в 2023 году включали в числе прочих рисков защиту жизни и здоровья заемщика от несчастных случаев, 58,9 процента недвижимости, а 1,5 процента — титульного страхования от потери прав собственности на недвижимость. Такая разница объясняется тем, что в договор ипотечного страхования строящейся квартиры или дома защита недвижимости включается только после завершения строительства, а жизнь и здоровье заемщика застрахованы сразу», — пояснил управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования «Ренессанс страхования» Артем Искра.

Сильнее всего страхованием ипотечных квартир заинтересовались жители Тюмени — спрос на услугу вырос на 140 процентов. В топ городов также вошли Красноярск (плюс 111 процентов), Челябинск (плюс 74 процента), Москва (плюс 60 процентов), Волгоград (плюс 50 процентов), Омск (плюс 41 процент), Ярославль (плюс 40 процентов) и Екатеринбург (плюс 40 процентов).

В июне 2023 года россияне испугались участившихся пожаров и и стали активно страховать квартиры от возгораний — спрос на эти услуги с января по май вырос на 73 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

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      Нина Ташевская
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