Россиянка пренебрегла лечением и поплатилась за это через десять лет

Жительница Подмосковья позволила разрастись опухоли до огромных размеров

В Московской области врачи удалили миому матки у пренебрегавшей лечением пациентки. Опухоль разрослась до огромных размеров и на момент удаления весила почти шесть килограммов, сообщили в пресс-службе Пушкинской больницы имени профессора В.Н. Розанова во «ВКонтакте».

Сейчас россиянке 47 лет. Заболевание у нее выявили еще в 2013-м. В стационар она поступила с анемией легкой степени тяжести.

Проводившая операцию заведующая гинекологическим отделением Елена Габасова рассказала, что в подобных случаях врачи стараются сохранить органы пациентов. В описанном случае медики были вынуждены пойти на удаление матки, а также придатков с одной стороны полностью и частично — с другой. «Матка не стоит жизни», — добавила Габасова. Пациентка выписалась из стационара на шестой день после операции.

В больнице напомнили, что миома является самой распространенной опухолью в женской половой сфере. Опухоль развивается в репродуктивном возрасте и увеличивается во время беременности. Миома может очень быстро разрастаться в период пременопаузы, добавили там.

Ранее онколог предупредил россиянок об угрожающих жизни симптомах рака груди. Специалист рассказал, что на развитие злокачественного образования в организме может указывать не только уплотнение груди, но и ее покраснение и отек. Кроме того, он предупредил о необходимости срочно обратиться к врачу, если на коже молочной железы образуется ямка или углубление.