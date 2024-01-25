Российский вратарь «Торонто» оформил шатаут и стал первой звездой матча

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов оформил шатаут и стал первой звездой матча в НХЛ

«Торонто Мейпл Лифс» обыграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась победой хозяев в овертайме с минимальным счетом — 1:0. Единственная заброшенная шайба в матче на счету Остона Мэттьюса.

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов оформил второй шатаут в текущем сезоне. Всего голкипер отразил 32 броска в створ и стал первой звездой матча.

«Торонто» имеет в активе 54 очка и идет на четвертом месте Атлантического дивизиона Восточной конференции. «Виннипег» с 64 очками возглавляет Центральный дивизион Западной конференции.