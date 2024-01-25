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15:18, 25 января 2024Культура

Съемки третьей части «Дэдпула» завершились

Актер Райан Рейнольдс объявил о завершении съемок фильма «Дэдпул 3»

Кадр: фильм «Дэдпул 3»

Американский и канадский актер Райан Рейнольдс объявил о завершении съемок фильма «Дэдпул 3» от Marvel Studios. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Костюм скрывает кровь. И пот... А сегодня, когда работа над "Дэдпулом" завершена, в основном слезы. Огромная и бесконечная благодарность актерскому составу и съемочной группе нашего фильма, которые боролись с ветром, дождем, ударами и [австралийским актером и звездой "Росомахи"] Хью Джекманом», — написал актер.

Рейнольдс подчеркнул, что ему удалось снять фильм со своими «самыми близкими друзьями, а такое случается нечасто».

Ранее американскую певицу Тейлор Свифт заподозрили в участии в съемках «Дэдпула 3». По данным источников, Свифт может исполнить роль мутанта по имени Ослепительная.

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      Варвара Кошечкина
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