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09:39, 25 января 2024Силовые структуры

Силовики задержали авторов записок со стихами про Бандеру в российском магазине

В Ленобласти задержали авторов стихов про Бандеру, оставленных в гипермаркете

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ленинградской области задержали мужчину и женщину, которые, по предварительным данным, оставляли открытки и записки со стихами про лидера украинских националистов XX века Степана Бандеру в одном из гипермаркетов. Об этом в четверг, 25 января, сообщает «Фонтанка».

Задержанными оказались жители поселка Тайцы Гатчинского района — 63-летний уроженец Украины и уроженка Петербурга. Их подозревают в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

По данным оперативников, пара оставила на витрине гипермаркета на Таллинском шоссе открытку со стихами про Бандеру и поздравление с Новым годом на украинском языке. Кроме того, они якобы засовывали эти записки в продукты. В результате обысков в их доме были изъяты листы А4 с вышеупомянутым стихом, пять флеш-накопителей, одежда, в которой подозреваемые совершали преступления, а также принтер, телефоны и остальное. Подозреваемые помещены в ИВС.

Ранее две женщины из Петербурга нашли в продуктах из магазина записки со стихами про Бандеру и украинских солдат, они обратились в полицию.

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      Олеся Мицкевич
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