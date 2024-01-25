Собчак ответила на обвинения в причастности к делу против Блиновской

Собчак отвергла обвинения в причастности к уголовному делу против Блиновской

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак прокомментировала обвинения в причастности к уголовному делу, которое возбудили против блогерши Елены Блиновской. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она отвергла эти предположения.

Собчак опубликовала скриншот поста блогера и психолога Вероники Степановой, в котором утверждалось, что все, кого поддерживает журналистка, впоследствии оказываются за решеткой. На картинке была изображена в том числе Блиновская.

«Уже не первый месяц вижу, что всякими смешными помойками и проплаченными блогерами разгоняется миф о том, что, мол, "все проблемы начинаются после интервью Собчак". И если давал, то все это из-за нее», — ответила журналистка. Она назвала такие заявления чистым враньем.

Как указала журналистка, после того, как она опубликовала беседу с блогершей, автор «Марафона желаний» успела дать еще несколько интервью популярным YouTube-каналам, в том числе журналистке Надежде Стрелец и телеведущей Светлане Бондарчук. Уже после этого Блиновскую арестовали.

«Друзья, может, проблема в том, что единственное интервью с Блиновской, которое вы реально помните (...), было со мной? А не в том, что она ко мне сходила?» — добавила Собчак.

22 января Замоскворецкий суд Москвы поместил Блиновскую, которая ранее находилась под домашним арестом, в СИЗО. Блогерша будет находиться под стражей до 26 апреля.

Следствие попросило изменить ей меру пресечения, поскольку Блиновская часто нарушала условия домашнего ареста. Так, сообщалось, что блогерша пригласила на предновогоднюю вечеринку свидетеля по ее делу.