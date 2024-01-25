Путин дал согласие на продажу бывших шахт украинского миллиардера Ахметова

Путин разрешил компании из России «Лучшее решение» купить активы Рината Ахметова

Президент России Владимир Путин разрешил российской компании «Лучшее решение» купить 100 процентов акций предприятий «Донской антрацит» и «Шахтоуправление "Обуховская"», которые ранее принадлежали украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. Соответствующее распоряжение о согласии на продажу бывших шахт миллиардера опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В настоящее время предприятия принадлежат Fabcell Limited, перед этим они сменили нескольких собственников. АО «Лучшее решение» зарегистрировано в Москве в ноябре 2022 года.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Ахметов намерен подать новый иск к России с требованием компенсации всех убытков, понесенных из-за потери активов и инвестиций в Донбассе. Речь идет о «десятках предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов недвижимости».

Ринат Ахметов является богатейшим гражданином Украины. В конце прошлого года его состояние оценивалось в 6,59 миллиардов долларов, за год оно сократилось на 43 процента. На втором месте идет Виктор Пинчук с состоянием в 1,72 миллиарда.

В целом на Украине только эти предприниматели имеют состояние, превышающее миллиард долларов. Еще год назад их насчитывалось девять человек.