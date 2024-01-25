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20:45, 25 января 2024Экономика

Путин дал согласие на продажу бывших шахт украинского миллиардера Ахметова

Путин разрешил компании из России «Лучшее решение» купить активы Рината Ахметова

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Президент России Владимир Путин разрешил российской компании «Лучшее решение» купить 100 процентов акций предприятий «Донской антрацит» и «Шахтоуправление "Обуховская"», которые ранее принадлежали украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. Соответствующее распоряжение о согласии на продажу бывших шахт миллиардера опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В настоящее время предприятия принадлежат Fabcell Limited, перед этим они сменили нескольких собственников. АО «Лучшее решение» зарегистрировано в Москве в ноябре 2022 года.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Ахметов намерен подать новый иск к России с требованием компенсации всех убытков, понесенных из-за потери активов и инвестиций в Донбассе. Речь идет о «десятках предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов недвижимости».

Ринат Ахметов является богатейшим гражданином Украины. В конце прошлого года его состояние оценивалось в 6,59 миллиардов долларов, за год оно сократилось на 43 процента. На втором месте идет Виктор Пинчук с состоянием в 1,72 миллиарда.

В целом на Украине только эти предприниматели имеют состояние, превышающее миллиард долларов. Еще год назад их насчитывалось девять человек.

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      Платон Щукин
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