На Украине резко сократилось число миллиардеров

На Украине за год число миллиардеров уменьшилось с девяти до двух

На сегодняшний день на Украине осталось только два долларовых миллиардера, хотя еще год назад их было девять. Об этом рассказало издание «Страна.ua» со ссылкой на данные исследования New Voice.

Рейтинг возглавил бизнесмен Ринат Ахметов, его состояние — 6,59 миллиардов долларов. При этом отмечается, что его доходы упали на 43 процента по сравнению с 2022 годом. На втором месте оказался предприниматель Виктор Пинчук с состоянием в 1,72 миллиарда, которое снизилось на 34 процента.

Третью строчку заняли Петр и Алексей Порошенко, их состояние оценивается в 954 миллиона. «Ситуации, когда в Украине осталось всего два миллиардера, не было как минимум с 2006 года, когда анализируется и публикуется список самых богатых бизнесменов», — говорится в сообщении.

Ранее Ахметов решил подать новый иск в суд на Россию, планируя потребовать компенсацию всех убытков, понесенных, как он утверждает, из-за потери активов и инвестиций в Донбассе. В частности, речь идет о «десятках предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, недвижимости».