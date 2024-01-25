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17:49, 25 января 2024Мир

США тайно предупредили Иран о теракте

WSJ: США тайно предупреждали Иран о совершенном в начале января теракте

Фото: Iran's Presidency / WANA / Reuters

США тайно предупреждали Иран о совершенном в начале января теракте. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Как сообщает издание со ссылкой на анонимных высокопоставленных американских чиновников, США предупредили Иран о планируемом «Исламским государством» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) теракте.

«Правительство США следовало давней политике "обязанность предупреждать", которая применялась всеми администрациями, чтобы предупреждать государства о потенциальных угрозах. Мы предупреждаем об этом отчасти потому, что не хотим, чтобы жертвами террористических атак были ни в чем не повинные люди», — заявил чиновник.

Американские представители спецслужб в разговоре с журналистами заявили, что Иран проигнорировал предупреждения США. В результате террористы смогли нанести удар на мероприятии в память иранского генерала КСИР Касема Сулеймани.

Как пишет WSJ, в настоящий момент представители Ирана пока никак не прокомментировали информацию. Предположительно, сообщение от американских спецслужб было проигнорировано радикальными по отношению к США иранскими политиками.

4 января ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Иране. Позднее министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди сообщил о задержании причастных к теракту в провинции Керман.

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      Юрий Леонов
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