Стали известны партнеры Молдавии в борьбе с коррупцией

Молдавия подпишет с Румынией и Украиной декларацию о борьбе с коррупцией

Парламент Молдавии подпишет с Верховной Радой Украины и Сенатом Румынии декларацию о борьбе с коррупцией и координации изменений в судебной системе ради углубления процессов интеграции в Европейский союз (ЕС). О партнерах Кишинева по соглашению сообщило управление по коммуникациям и связям с общественностью законодательной палаты республики.

«Цель совместного заседания — собрать три страны за одним столом для дискуссий, чтобы проанализировать актуальные вопросы в процессе подготовки к вступлению в Европейский союз, обсудить рекомендации, касающиеся области правосудия и функционирования судебной системы», — говорится в пресс-релизе.

В парламенте отметили, что заседание юридических комитетов завершится 26 января в Румынии.

24 января стало известно, что в Молдавии появится Бюро интеграции, задачей которого станет разъяснение преимуществ граждан от вступления республики в состав ЕС.

