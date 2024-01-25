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19:08, 25 января 2024Путешествия

Стюардесса показала обслуживание бизнес-класса и вызвала зависть в сети

Фото: Altrendo Images / Shutterstock / Fotodom

Стюардесса иностранной авиакомпании сняла видео о том, как она обслуживает пассажиров бизнес-класса, и вызвала зависть у пользователей сети. Она поделилась роликом в личном TikTok-аккаунте с ником @rainclements.

Бортпроводница показала, какие напитки у нее заказывают путешественники, летающие на местах повышенной комфортности. На борту им предлагают воду и газировку, к которым можно попросить лед, кофе со сливками и сахаром, пиво, текилу с содовой, двойной виски с колой.

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«Больше всего люблю подавать алкогольные напитки. Чувствую себя немного барменом, это так весело», — призналась автор ролика. Ее видео набрало почти две сотни комментариев, в которых подписчики позавидовали девушке.

«Вечеринка в небе», «Как мне получить эту работу?», «Ты меня вдохновляешь, мне действительно хочется стать стюардессой», — писали восторженные пользователи.

Другая стюардесса детально рассказала, сколько она получает. За месяц блогерша заработала 326 тысяч рублей с учетом всех доплат и вычетов, однако подписчики сочли ее зарплату недостаточной.

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      Мария Борисова
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