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15:18, 25 января 2024Силовые структуры

Суд полностью удовлетворил иски пострадавших к Треповой по делу о теракте

Суд удовлетворил иски пострадавших к Треповой на 16,5 млн руб. по делу о теракте

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Суд полностью удовлетворил иски пострадавших к Дарье Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о теракте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Всего с Треповой взыскано почти 16,5 миллиона рублей. Иски к Дмитрию Касинцеву, которого признали виновным по статье об укрывательстве преступлений, отклонены.

25 января Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о теракте в Санкт-Петербурге. Ее признали виновной по статьям 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 327 («Использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление») УК РФ, а также обязали выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

Установлено, что 2 апреля Трепова вручила военкору Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) статуэтку с взрывным устройством. В результате взрыва военкор погиб, еще 52 человека получили ранения. По данным ФСБ, в подготовке теракта принимали участие спецслужбы Украины и их агенты.

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      Илона Палей
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