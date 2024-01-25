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06:27, 25 января 2024Бывший СССР

Военнослужащий ВСУ рассказал об издевательствах над уклонистами на Украине

Военный ВСУ: на Украине из-за действий уклониста может пострадать его семья

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

На Украине уклонение от службы может привести к тому, что пострадает семья сбежавшего. Об этом в интервью каналу hromadske рассказал военнослужащий бригады ВСУ Пиночет.

Военный служил в добровольческом в добровольческом подразделении с 2014 года.

«Конечно, мы боремся с этим, пытаемся вернуть человека, выходим на связь с семьей, убеждаем: "Подумай о семье, в первую очередь. Потому что последствия будут», — высказался военный о не вернувшихся из отпуска солдатах.

По его словам, от этих последствий в первую очередь будет страдать семья уклониста. Военный добавил, что в его подразделении все мечтают только об отдыхе и спокойствии. Многие солдаты не возвращаются обратно, приехав домой на побывку, резюмировал Пиночет.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что представительницы Вооруженных сил Украины могут быть очень жестокими. Он отметил, что с началом конфликта на Украине в ВСУ значительно увеличилось количество женщин-военнослужащих. Дандыкин также добавил, что женщинам-бойцам не чужда жестокость.

Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид сообщил о появлении женской роты ВСУ на кременском участке фронта. По его информации, подразделение входит в состав 54-й бригады украинской армии и носит название К-2.

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      Марина Совина
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