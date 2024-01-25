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07:51, 25 января 2024Россия

Украину обвинили в безразличии к пленным солдатам ВСУ

Глава крымского парламента Константинов: Украине наплевать на пленных солдат ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил Киев в безразличии к пленным солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ситуация со сбитым самолетом Ил-76 в Белогородской области показала, что властям Украины плевать на пленных.

«В своем безудержном желании заработать побольше денег и выполнить миссию, возложенную западными хозяевами и кукловодами, режим [Владимира] Зеленского старается вовсю, устраивая кровавую жатву и людоедскую страду. И для них неважно, кого убивать – русских или украинцев», — подчеркнул он.

О крушении самолета стало известно 24 января. Инцидент подтвердило Министерство обороны России. Как указали в ведомстве, на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также трое сопровождающих. Их перевозили для обмена.

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      Марина Совина
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