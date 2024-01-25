В Думе после крушения Ил-76 заявили о продолжении обменов пленными с Украиной

Картаполов заявил о продолжении обменов пленными с Украиной после крушения Ил-76

Председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов заявил о продолжении обменов пленными с Украиной после крушения военного самолета Ил-76 в Белгородской области, передает «Интерфакс».

Депутат отметил, что Россия не может бросить своих бойцов, оказавшихся в плену.

«Будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым, но нам надо наших ребят вытаскивать, у нас нет другого выхода», — заметил он.

В то же время парламентарий подчеркнул, что Россия, «с учетом всех событий, знает, с кем имеет дело».

О крушении военного самолета под Белгородом стало известно 24 января. По сведениям Минобороны России, на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, 65 пленных украинских военнослужащих, а также трое сопровождающих.

Никому из них спастись не удалось.

В российском оборонном ведомстве предположили, что Ил-76 рухнул после попадания снаряда зенитного ракетного комплекса (ЗРК), стрелявшего из Харьковской области.