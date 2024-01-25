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20:42, 25 января 2024Россия

В одном округе Белгородской области объявили ракетную опасность

В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области / РИА Новости

Ракетную опасность объявили в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб российского приграничного региона.

Отмечается, что жителям рекомендовано оставаться дома.

«РСЧС: Грайворон и Грайворонский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — призвали в оперштабе.

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Утром 25 января ракетную опасность объявляли в Белгороде и Белгородском районе. Власти призвали жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам в помещениях. Другой информации об опасности мэрия не привела.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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