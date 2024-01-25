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14:04, 25 января 2024Экономика

В России оценили ситуацию с ценами на топливо

Новак: ситуация с ценами на топливо в России находится под постоянным контролем
Александр Новак

Александр Новак. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В настоящее время ситуация с ценами на топливо в России является стабильной, она находится под постоянным контролем со стороны властей. Об этом написал вице-премьер Александр Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».

Нормализации ситуации способствует в том числе наращивание производства бензина, уточнил он. Так, по итогам 2023 года суммарные объемы выпуска автомобильного топлива в стране увеличились почти на 2,8 процента в сравнении с показателем 2022-го и достигли уровня в 43,8 миллиона тонн.

За этот период первичная переработка нефти выросла на 1,1 процента и составила в общей сложности 274,9 миллиона тонн, а объемы производства дизеля — на 3,4 процента, до 88 миллионов тонн, добавил Новак. Кроме того, для стабилизации топливных цен проводятся совещания с нефтяными компаниями и представителями профильных органов власти. Это необходимо для «оперативного реагирования на вызовы», заключил Новак.

В то же время добыча нефти в России по итогам 2023 года продемонстрировала противоположную динамику и сократилась в пределах одного процента. За 12 месяцев, как уточнил Новак, показатель снизился примерно до 530 миллионов тонн сырья. Новак объяснил это участием России в сделке ОПЕК+ по добровольному снижению нефтедобычи для стабилизации соотношения спроса и предложения, а также формирования «справедливой» цены на сырье.

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      Анатолий Акулов
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