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15:10, 25 января 2024Россия

В России предложили разделить магистратуру на два направления

Глава Минобрнауки Фальков предложил разделить магистратуру на два направления

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков выступил с предложением разделить магистратуру на профессиональную и исследовательскую, пишет «Интерфакс».

По его мнению, с помощью этого российские студенты смогут получить глубокие знания и возможность впоследствии заняться наукой.

Глава Минобрнауки отметил, что основной целью обучения в магистратуре должно стать получение дополнительных знаний, а не диплома. Наличие этой ступени должно быть в вузах с соответствующими кадровыми и инфраструктурными возможностями, разъяснил Фальков.

Он подчеркнул, что обучение в магистратуре особенно необходимо для представителей инженерно-технических и естественно-научных направлений.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о новой программе повышения квалификации преподавателей «За горизонтами предмета».

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      Анна Щербакова
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