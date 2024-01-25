В России предложили разделить магистратуру на два направления

Глава Минобрнауки Фальков предложил разделить магистратуру на два направления

Глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков выступил с предложением разделить магистратуру на профессиональную и исследовательскую, пишет «Интерфакс».

По его мнению, с помощью этого российские студенты смогут получить глубокие знания и возможность впоследствии заняться наукой.

Глава Минобрнауки отметил, что основной целью обучения в магистратуре должно стать получение дополнительных знаний, а не диплома. Наличие этой ступени должно быть в вузах с соответствующими кадровыми и инфраструктурными возможностями, разъяснил Фальков.

Он подчеркнул, что обучение в магистратуре особенно необходимо для представителей инженерно-технических и естественно-научных направлений.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о новой программе повышения квалификации преподавателей «За горизонтами предмета».