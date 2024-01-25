Во Франции отказались прояснить понятие наемников на Украине

МИД Франции не смог прояснить, кого считает своими наемниками на Украине

В МИД Франции отказались прояснить, кого считают наемниками из своей страны, принимающими участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе брифинга заместитель официального представителя министерства Кристоф Лемуан вновь заявил, что Франция не имеет наемников на Украине, но добавил, что там есть французские волонтеры. По его словам, волонтеры — это те, кто сам решил поехать на Украину.

Журналист агентства France Press (AFP) попросил уточнить, кого именно МИД подразумевает под понятием «наемник». Лемуан ответил, что это не те, кто связан с французскими властями. «Я могу лишь повторить то, что уже сказал. Мы можем позже направить вам разъяснения о том, что такое наемник. Франция не признает наличия лиц, занятых в рядах украинской армии», — указал он.

Ранее в январе армия России нанесла удар по лагерю иностранных наемников Вооруженных сил Украины в Харькове. По утверждению Минобороны, там находились преимущественно наемники из Франции. Позже стало известно, что там находился в том числе Алексис Дрион — сын французского бригадного генерала Фредерика Дриона.

Также сообщалось, что с начала специальной военной операции на Украину в зону боевых действий прибыли более 300 наемников из Франции.