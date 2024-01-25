Экономист Эрлен: Киев проиграл в вооруженном конфликте с самого начала

Французский экономист Филипп Эрлен заявил об изначальном поражении Украины в вооруженном конфликте и неизбежности мирных переговоров с Россией. Об этом он написал в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Нам плевать на Украину! Киев с самого начала проиграл», — высказал свое мнение экономист. По его словам, именно поэтому у президента республики Владимира Зеленского не осталось альтернативы, кроме как согласиться сесть за стол переговоров.

Ранее член российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова рассказала, что решение о прекращении конфликта на Украине примет Запад, а не Киев. Она подчеркнула, что в настоящее время «кураторы» киевских властей не заинтересованы в мирном урегулировании кризиса.