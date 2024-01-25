Военные эксперты раскрыли свои версии крушения Ил-76 под Белгородом

Шлепченко: крушение Ил-76 могло произойти из-за технической неисправности

Российские военные эксперты предположили, что могло произойти с разбившимся под Белгородом военно-транспортным самолетом Ил-76. В беседе с «Царьградом» они назвали свои версии крушения воздушного судна.

Обозреватель издания Влад Шлепченко допустил, что причиной могла стать техническая неисправность, однако исключать засаду ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ) тоже не стал.

В свою очередь ветеран боевых действий Геннадий Алехин заявил, что придерживается исключительно официальной информации. «Сколько было на борту, это только догадки. Здесь тот случай, когда нужно дождаться официальной информации хотя бы предварительно. Наверняка, будет комиссия создана. И как председатель комиссии доложит», — добавил он.

Военный эксперт Константин Сивков указал, что для того, чтобы сбить Ил-76 в Белгородской области, нужно было доставить туда зенитно-ракетную систему. «Значит, они должны поставить зенитно-ракетную систему на удаление, хотя, если это Patriot, то у него максимальная дальность 100, ну 150 вряд ли им дадут, у него дальность где-то 80 километров. Аэродром в Белгородской области тоже не у границ. Значит, он должен быть поставлен где-то в 40 километрах от русско-украинской границы», — объяснил Сивков, добавив что ракетные комплексы меньшей дальности при таком раскладе должны стоять еще ближе.

В связи с эти он предположил, что ЧП может быть связано с аварийной ситуацией — техническими неполадками. «Скорее всего, связано с неправильной эксплуатацией, сейчас будут разбираться в причинах, про которой произошла эта авария. Погодные условия могли сработать. Еще что-то», — заключил он.

О крушении самолета стало известно 24 января. По данным Минобороны России, на борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов ВСУ, а также трое сопровождающих. Их перевозили для обмена. В оборонном ведомстве сообщили, что воздушное судно упало после попадания снаряда зенитного ракетного комплекса (ЗРК), стрелявшего в Ил-76 из Харьковской области.