Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:34, 25 января 2024Силовые структуры

Забившего битой знакомого из ревности россиянина арестовали

В Приморье арестовали мужчину, забившего знакомого до смерти битой из ревности

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Приморском крае арестовали 56-летнего мужчину, забившего 55-летнего знакомого битой и арматурой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина проведет под стражей два месяца. По данным следствия, 23 января около дома на Садовой улице в городе Арсеньева фигурант нанес оппоненту удары по всему телу на почве ревности. Потерпевшего доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и множественными ранами головы, однако спасти его не смогли.

В отношении напавшего было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Ранее сообщалось, что на Амуре осудили на 18 лет мужчину, расправившегося с сожительницей и ее новым другом.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Подтверждена версия о ракетной атаке российского самолета с украинскими пленными

      Путин назвал число поданных на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи заявок

      Мать 14-летней фигуристки рассказала о падении дочери головой об лед

      В Турции назвали последствие продолжения войны в Газе

      Мужчина купил танк Т-55 и нашел в нем килограммы золота. Кто продает военную технику в интернете по цене обычных машин?

      ПВО сбила два реактивных снаряда РСЗО «Вампир» над Белгородской областью

      Песков заявил об открытости России к переговорам по Украине

      Помощник Путина поддержит продление указа о продаже валютной выручки

      В США раскрыли возможные последствия поражения ВСУ

      75-летняя вдова занялась откровенными танцами на шесте и стала выступать в шоу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше