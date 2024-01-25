Забившего битой знакомого из ревности россиянина арестовали

В Приморье арестовали мужчину, забившего знакомого до смерти битой из ревности

В Приморском крае арестовали 56-летнего мужчину, забившего 55-летнего знакомого битой и арматурой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина проведет под стражей два месяца. По данным следствия, 23 января около дома на Садовой улице в городе Арсеньева фигурант нанес оппоненту удары по всему телу на почве ревности. Потерпевшего доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и множественными ранами головы, однако спасти его не смогли.

В отношении напавшего было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Ранее сообщалось, что на Амуре осудили на 18 лет мужчину, расправившегося с сожительницей и ее новым другом.