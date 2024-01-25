Залужный пригласил главу Генштаба Польши совместно поработать

Залужный пригласил главу Генштаба Польши Кукулу совместно поработать в бригадах

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил в Telegram, что пообщался с главой Генштаба польской армии Веславом Кукулой и пригласил его совместно поработать.

«Пригласил генерала Кукулу на Украину вместе поработать в бригадах и на пунктах управления», — написал главком.

Они обговорили возможное взаимодействие при подготовке украинских военнослужащих в Польше, а также обмен боевым опытом.

Ранее украинский политик Георгий Тука сообщил, что Владимир Зеленский решил уволить Залужного. По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что глава государства не включил военачальника в состав делегации на Международный экономический форум в швейцарском Давосе.