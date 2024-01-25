Путин назвал число поданных на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи заявок

Путин заявил, что на фестиваль молодежи в Сочи подали заявки 300 тысяч человек

Президент России Владимир Путин во время встречи с учащимися вузов в Калининградской области прокомментировал просьбу поддержать идею о создании международной организации, которая занималась бы дальнейшим взаимодействием с участниками Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в Сочи в этом году. По его словам, заявки на данное мероприятие подали 300 тысяч человек из 190 стран мира, сообщает РИА Новости.

«Идея хорошая, конечно, надо подумать. Заявки прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Поэтому это мероприятие обещает быть масштабным, мощным, красивым», — заявил глава государства.

Он выразил уверенность в том, что фестиваль пройдет на высоком уровне, а также пообещал обратиться к правительству с просьбой создать орган, который будет координировать контакты — в том числе тех, кто приедет в Россию на фестиваль.

Ранее в Москве прошел фестиваль «Это у нас семейное» для семей из новых регионов. В нем приняли участие 268 участников конкурса из 66 семейных команд из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.