Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:57, 25 января 2024Россия

Женщина погибла при атаке на хутор в Белгородской области

Губернатор Гладков: в Белгородской области при атаке коптера погибла женщина

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В Борисовском районе Белгородской области при атаке квадрокоптера со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на хутор Лозовая Рудка погибла женщина. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Хутор Лозовая Рудка подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. С него было сброшено взрывное устройство. К большому горю, в результате взрыва погибла мирная жительница», — написал он.

Губернатор уточнил, что это произошло не в результате обстрела, а стало следствием целенаправленного действия оператора беспилотника. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Накануне село Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось обстрелам. В результате никто не пострадал, рассказал глава региона.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Подтверждена версия о ракетной атаке российского самолета с украинскими пленными

      Женщина погибла при атаке на хутор в Белгородской области

      Путин назвал число поданных на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи заявок

      Мать 14-летней фигуристки рассказала о падении дочери головой об лед

      В Турции назвали последствие продолжения войны в Газе

      Мужчина купил танк Т-55 и нашел в нем килограммы золота. Кто продает военную технику в интернете по цене обычных машин?

      ПВО сбила два реактивных снаряда РСЗО «Вампир» над Белгородской областью

      Песков заявил об открытости России к переговорам по Украине

      Помощник Путина поддержит продление указа о продаже валютной выручки

      В США раскрыли возможные последствия поражения ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше