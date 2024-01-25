Женщина погибла при атаке на хутор в Белгородской области

Губернатор Гладков: в Белгородской области при атаке коптера погибла женщина

В Борисовском районе Белгородской области при атаке квадрокоптера со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на хутор Лозовая Рудка погибла женщина. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Хутор Лозовая Рудка подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. С него было сброшено взрывное устройство. К большому горю, в результате взрыва погибла мирная жительница», — написал он.

Губернатор уточнил, что это произошло не в результате обстрела, а стало следствием целенаправленного действия оператора беспилотника. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Накануне село Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось обстрелам. В результате никто не пострадал, рассказал глава региона.

