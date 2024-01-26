Опальный казначей рассказал о тайных любовницах и внебрачных детях князя Монако

Опальный казначей рассказал о махинациях и любовницах князя Монако Альбера II

Французская пресса опубликовала выдержки из записей опального казначея князя Монако. В них разоблачаются махинации монарха и неофициальные расходы на его супругу, любовниц и внебрачных детей, пишет издание The Daily Telegraph.

67-летний Клод Пальмеро более 20 лет управлял имуществом князя Монако Альбера II, а до того этот пост занимал его отец. По заданию монарха он прятал его богатства на офшорах или оформлял на подставные фирмы, нередко зарегистрированные на его имя. Кроме того, он выполнял конфиденциальные просьбы «его светлости» — например, подыскивал квартиры для тайных свиданий или откупался от шантажистов.

В 2023 году князь заподозрил Пальмеро в нелояльности и отправил в отставку. Тот подал на него в суд. Пока шла тяжба, французская газета Le Monde заполучила пять блокнотов с дневниками бывшего казначея. В них он подробно рассказал о поручениях Альбера и раскрыл другие тайны княжеской семьи.

Среди прочего, из записей Пальмеро следует, что расходы супруги Альбера княгиня Шарлен существенно превышали ее официальное жалование. С 2011 до 2019 года она потратила около 15 миллионов евро, в том числе 860 тысяч евро на оформление офиса во дворце и 826 тысяч евро на косметический ремонт своей корсиканской виллы. Пальмеро утверждает, что в апреле 2016 года Шарлен ухитрилась за один день потратить 66 тысяч евро. «Это безумие, — жаловался он в дневнике. — У меня нет никакого контроля над ее расходами».

В записях Пальмеро упоминаются двое известных внебрачных детей Альбера: 31-летняя Жасмин Гримальди, дочь князя и агента по продаже недвижимости Тамары Ротоло, и 20-летний Александр Косте-Гримальди, сын князя и бывшей стюардессы Николь Косте.

Для Жасмин Альбер купил квартиру в Нью-Йорке, стоившую три миллиона евро, и каждые три месяца переводил ей 86 тысяч долларов. Для Александра он оформил страховку на случай похищения с целью выкупа. Кроме того, Альбер помогал его матери содержать бутик в Лондоне. На это у него уходило около миллиона евро в год.

Чтобы о тратах на любовниц и внебрачных детей не знала супруга, Альбер проводил такие платежи через отдельный счет во французском банке BNP, открытом на клиента с инициалами АГ (Альбер Гримальди).

Юристы князя заявили, что информация из дневников Пальмеро, появившаяся в Le Monde и других французских изданиях, не соответствует действительности.

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