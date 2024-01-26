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12:58, 26 января 2024Бывший СССР

Биограф Зеленского назвал причину его конфликта с Залужным

Шустер: возможные амбиции Залужного стали причиной его противоречий с Зеленским

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Причиной конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерием Залужным стали возможные политические амбиции главкома ВСУ. Об этом корреспондент журнала The Time Саймон Шустер сообщил в своей биографической книге о Зеленском The Showman, передает РБК.

Отмечается, что Зеленский познакомился с Залужным весной 2019 года, когда последний еще возглавлял объединенный оперштаб ВСУ и информировал администрацию нового президента о военных вопросах. По словам Шустера, на раннем этапе глава государства спокойно позволял Залужному «брать инициативу в принятии решений на поле боя», сосредоточившись лично на внутренней и внешней политике.

Однако впоследствии Зеленский «сформировал свои военные приоритеты», которые не всегда совпадали с приоритетами Залужного. «Вскоре раскол стал больше, и между ними начались столкновения», — заявил журналист.

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Другими причинами стали сложности главкома ВСУ в коммуникации с экс-председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли и подозрения со стороны офиса президента Украины в возможных политических амбициях. Как пишет Шустер, причиной стало решение Залужного создать благотворительный фонд, который, по мнению гражданских властей, мог перерасти в политическую партию, от которой генерал мог бы выдвинуться в президенты.

В своей книге Шустер также упоминал, что до начала специальной военной операции на Украине несколько западных политиков призывали Зеленского создать правительство республики в изгнании. При этом корреспондент отметил, что такое предложение усилило впечатление украинского лидера, что даже близкие союзники списали его со счетов.

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